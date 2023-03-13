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У деяких районах Києва застосували стабілізаційні відключення світла – ДТЕК

Це пов'язано з перевантаженням електромереж. Фото ілюстративне

У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів Києва відбуваються стабілізаційні відключення світла, повідомляє компанія ДТЕК у фейсбуці.

Як пояснюють у компанії, через пошкодження енергосистеми енергооб'єкти не можуть передавати енергію, яка на даний момент необхідна для всіх жителів цих районів, – відбувається перевантаження електромереж.

Тому для цих районів наразі застосовуються відключення, додають у ДТЕК.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 15 ракетних і 18 дронових атак Росії по її об’єктах.

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