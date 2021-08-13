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В Одесі підприємці просили парламент створити реєстр виноробів

Учасники галузі хочуть прибрати мінімальну ціну на їхню продукцію та запровадити реєстр виноградників

В Одесі винороби та виноградарі звернулися з проханням до парламентаріїв спростити для них умови ведення бізнесу. Як передає кореспондент Радіо Свобода, про отримане зверення розповів голова парламентського комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетьманцев.

За його словами, комітет ще не надав відповіді на зверення представників галузі та має сформувати позицію.

«Я схвалюю ініціативу підтримки виноградарства в Україні. Це галузь, що створює робочі місця в сільському господарстві, і в якій використовується мало техніки. Там майже немає що пільгувати, акциз досить невеликий. Вони просили прибрати мінімальну ціну на їхню продукцію та запровадити реєстр виноградників. Це дозволить нам контролювати процес виробництва вина з винограду, а не виноматеріалу, що імпортується з-за кордону», – заявив Гетманцев.

Такий імпорт, на думку парламентаря, не сприяє розвитку виноградарства.

Крім того, виноградарі виступили за особливий режим функціонування малих виноробень.

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Данило Гетьманцев у п’ятницю в рамках робочої поїздки зустрівся з представниками бізнесу Одещини, учасників відбирали в Одеській облдержадміністрації. Також депутат мав зустріч з представники Одеської міськради. Вони просили внести зміни в «Бюджетний кодекс» або в закон «Про державний бюджет» – хочуть, щоб частина портових зборів йшла до міського бюджету, а не державного.

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