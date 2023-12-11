Американський винищувач F-16 розбився в понеділок у Південній Кореї під час планових навчань, пілота врятували, повідомили у ВПС США.
Інцидент з винищувачем F-16 стався рано вранці в понеділок над Жовтим морем.
«Пілот катапультувався з літака. Пілот був знайдений морськими силами Республіки Корея, він притомний і перебуває в стабільному стані», – йдеться в заяві.
Причина аварійної ситуації під час польоту невідома.
Міністерство оборони Південної Кореї інцидент наразі не коментує.
Вашингтон є найважливішим союзником Сеула у сфері безпеки, США дислокували до Південної Кореї понад 28 тисяч військових.
Винищувач США розбився над Жовтим морем, пілота врятували
Американський винищувач F-16 розбився в понеділок у Південній Кореї під час планових навчань, пілота врятували, повідомили у ВПС США.
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