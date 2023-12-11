Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Винищувач США розбився над Жовтим морем, пілота врятували

Винищувач F-16 ВПС США приземляється на американській авіабазі Осан у Пхентеку, Південна Корея, 20 березня 2018 року
Винищувач F-16 ВПС США приземляється на американській авіабазі Осан у Пхентеку, Південна Корея, 20 березня 2018 року

Американський винищувач F-16 розбився в понеділок у Південній Кореї під час планових навчань, пілота врятували, повідомили у ВПС США.

Інцидент з винищувачем F-16 стався рано вранці в понеділок над Жовтим морем.

«Пілот катапультувався з літака. Пілот був знайдений морськими силами Республіки Корея, він притомний і перебуває в стабільному стані», – йдеться в заяві.

Причина аварійної ситуації під час польоту невідома.

Міністерство оборони Південної Кореї інцидент наразі не коментує.

Вашингтон є найважливішим союзником Сеула у сфері безпеки, США дислокували до Південної Кореї понад 28 тисяч військових.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG