Винищувач США розбився над Жовтим морем, пілота врятували

Американський винищувач F-16 розбився в понеділок у Південній Кореї під час планових навчань, пілота врятували, повідомили у ВПС США.



Інцидент з винищувачем F-16 стався рано вранці в понеділок над Жовтим морем.



«Пілот катапультувався з літака. Пілот був знайдений морськими силами Республіки Корея, він притомний і перебуває в стабільному стані», – йдеться в заяві.



Причина аварійної ситуації під час польоту невідома.



Міністерство оборони Південної Кореї інцидент наразі не коментує.



Вашингтон є найважливішим союзником Сеула у сфері безпеки, США дислокували до Південної Кореї понад 28 тисяч військових.