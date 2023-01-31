Міноборони: додаткові виплати для військових, які перебувають на передовій, не змінюються

У Міністерстві оборони України заявляють, що розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється.

«Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки і оборони України. Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують», – йдеться у заяві відомства.



У Міноборони наголошують, що бойові виплати у 100 тисяч гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють на передовій. Те ж стосується сімей полонених та зниклих безвісти – виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них зберігаються.



З 1 лютого змінюється порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС. Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тис. та 100 тис. гривень. Анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій, додають у міністерстві.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Кабмін обмежив перелік осіб, які на час війни отримують доплату в розмірі 30 тисяч грн та 100 тисяч грн. Крім того, уряд прибрав з числа отримувачів військових прокурорів та співробітників Служби судової охорони.