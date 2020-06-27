Під Києвом чоловік стріляв по групі людей – поліція

У місті Вишневе під Києвом місцевий житель влаштував стрілянину, його затримали. Про це повідомили у поліції.

«У Вишневому один з компанії чоловіків безпричинно, зухвало, ігноруючи оточуючих людей, здійснив кілька пострілів з травматичної зброї у бік іншої компанії людей. Після чого втік зі зброєю з місця події. В результаті потерпілого доправлено до лікарні з вогнепальним пораненням ноги та грудної клітки», – мовиться у повідомленні.

Поліцейські затримали його за місцем проживання. У помешканні знайшли колекцію різноманітної зброї, зокрема пристрій для стрільби гумовими кулями, з якого ймовірно стріляв чоловік.

Зброю вилучили та направили на експертизу.

За фактом стрілянини відкрили кримінальні провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.