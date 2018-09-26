Суд відклав розгляд скарги на арешт керівника «РИА Новости-Украина» Вишинського

Апеляційний суд Херсонської області 26 вересня відклав розгляд апеляції у справі обвинуваченого в державній зраді керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, повідомляє сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з повідомленням, розгляд справи перенесли через те, що Вишинського не доставили на засідання.

На суді також присутній батько Кирила Вишинського Валерій. За його словами, він хотів побачити сина і привіз йому передачу.

Як розповів у коментарі журналістам адвокат Андрій Доманський, Валерій Вишинський уже відвідував сина у Херсонському СІЗО раніше. Однак чи зможе він зробити це сьогодні, невідомо «через складну процедуру отримання дозволів».

«Усе вирішує слідчий. Сторона захисту клопотатиме перед слідством про отримання такого дозволу і про можливість побачитися батькові з сином», – розповів Доманський.

Розгляд апеляції на арешт Вишинського відклали до 2 жовтня.

Херсонський міський суд 6 серпня залишив під арештом обвинуваченого в державній зраді Вишинського на 60 діб, продовживши тримання під вартою до 4 листопада.

Затриманому 15 травня в Києві медіаменеджеру інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Вишинського загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Він усі звинувачення відкидає.

За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Щомісяця він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, ці гроші, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

2 липня перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що Україна готова розглянути включення керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського в списки на обмін.