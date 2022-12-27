На виставці у Львові показали розмальовані художниками бронеплити, які врятували воїнам життя

У музеї-арсеналі Львівського історичного музею відкрили виставку «AртБроня», на якій представлено 12 робіт українських митців. Це їхні картини, намальовані на плитах бронежителів, які врятували життя українським воїнам.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, ці бронеплити передали для благодійного проєкту Збройні сили України. Деякі з них пошкоджені російськими кулями, про що свідчать сліди від них.

Українські художники, зокрема Іван Марчук, Тіберій Сільваші, Назар Білик, Петро Бевза, Юрій Вакуленко, Антон Логов перетворили використану військову амуніцію на мистецькі твори. На цих відпрацьованих бронепластинах намальований янгол, який пробивається через вибух, крізь сліди куль проростає квітка. На одній із плит є підпис Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

«Ці бронеплити врятували життя українським бійцям. Ці плити потрапляють у наші руки з передової і ми їх передаємо українським художникам, а потім іноземним митцям. Це будуть відомі світові імена митців. Роботи ці стали картинами. У 2023 році проведемо благодійний аукціон, на якому продамо роботи іноземних митців і за виручені гроші придбаємо потрібні нові засоби захисту для воїнів. А це шоломи, окуляри, бронежилети. Кошти направимо і на костюми для саперів, які розміновуватимуть Україну. Цю колекцію з 12 розмальованих бронеплит повернемо в український музей», ‒ говорить керівник благодійного фонду «Україна для Героїв» Олександр Ковальчук.

Мистецький проєкт відбувається, зокрема, за підтримки Міністерства оборони України, Збройних сил України. Виставку розмальованих бронеплит покажуть за кордоном.