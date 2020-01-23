У Львові відкрилася виставка про Крим очима вбитого майданівця Юрія Вербицького

У Львові в приміщенні обласної адміністрації відкрилася виставка під назвою «Крим (о)гляди Юрія Вербицького», автором світлин якої під час своєї мандрівки Кримом став львів’янин, учасник Євромайдану Юрій Вербицький, понівечене тіло якого знайшли у лісі під Києвом 22 січня 2014року.

Юрій Вербицький захоплювався альпінізмом, фотографією, був кандидатом фізико-математичних наук. Після його загибелі залишився великий фотоархів, тому рідні та друзі організовують виставки його робіт.

«Для мене це брат і я б хотів, щоб він був поруч. Це фотографії про Крим його очима і дуже важливо, що виставка мандрує. Він не був тим щурем у кабінеті, дійсно любив Україну», – розповів брат убитого майданівця Сергій Вербицький.

Учасників Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка невстановлені особи викрали 21 січня 2014 року з Олександрівської лікарні, куди Ігор Луценко привіз Юрія Вербицького після поранення під час сутичок на вулиці Грушевського. Обох майданівців вивезли за місто, їх катували і покинули в лісі на морозі. 22 січня тіло Вербицького виявили в лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.