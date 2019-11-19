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19 листопада 2019, Київ 20:30
Новини | Суспільство

У Києві показали «Врятовані святині України»

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на виставці зібрані врятовані шедеври й унікальні пам’ятки, пов’язані з долею Успенського собору Києво-Печерської лаври

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У Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику відкрилась виставка «Врятовані святині України».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на виставці зібрані врятовані шедеври й унікальні пам’ятки, пов’язані з долею Успенського собору Києво-Печерської лаври.

Як повідомила головний зберігач заповідника Ірина Мартинюк, серед найбільш цінних експонатів є срібна позолочена риза – пам’ятка XVIII століття, що прикрашала ікону «Успіння Богородиці» у головному іконостасі Успенського собору та близько 20 інших автентичних предметів XVIII – XIX століть, що їх вдалося вберегти до наших днів.

Виставка «Врятовані святині України»
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Виставка «Врятовані святині України»

Під час розкопок руїн Успенського собору у 1962 році ікона «Успіння Богородиці» була знайдена «у майже зруйнованому стані», каже Мартинюк. Її вдалося вберегти і відреставрувати завдяки наполегливій праці музейників, додає виконувач обов’язків директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Микола Рудик.

Виставка працює у виставковій залі відновленого Успенського собору.

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