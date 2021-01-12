«ВзаємоДія»: Мінцифра запускає «платформу електронної демократії»

Міністерство цифрової трансформації України запускає платформу електронної демократії «ВзаємоДію», повідомив голова відомства Михайло Федоров у фейсбуці.

«Ми працюємо над розвитком е-демократії та зібрали всі доступні інструменти електронної участі на одній платформі. Українці зможуть вільно комунікувати з держорганами та долучатися до ухвалення рішень. Платформа стане корисною громадянам, державним службовцям, громадським організаціям та представникам ЗМІ», – написав Федоров.

За його словами, на платформі будуть доступні такі сервіси:

e-звернення та е-запити – подання звернень та запитів онлайн, відстежування статусу їх розгляду та отримання відповіді в особистому кабінеті;

е-консультації – можливість залишати коментарі до проєктів нормативно-правових актів та документів, а також вносити пропозиції щодо їх змісту;

е-петиції – можливість просто та зручно ініціювати або підтримати вже подану до Кабінету Міністрів України петицію, відстежувати статус їхнього розгляду та гарантовано отримати відповідь;

е-конкурси – участь у відборі проєктів інститутів громадянського суспільства, яким надаватимуть фінансову підтримку, а також відстежування їх перебігу;

е-вибори членів громадських рад при органах виконавчої влади, а також конкурси проєктів Всеукраїнського громадського бюджету;

урядова інформація (новини, контакти органів виконавчої влади, публічні звіти топ-чиновників).

Міністр розповів, що перші сервіси платформи почнуть діяти навесні 2021 року. Мінцифра планує поступово розширювати функціонал сервісів та підключити до платформи якомога більше центральних і місцевих органів виконавчої влади.