Експрезидент Польщі Валенса підхопив коронавірус

Колишній президент Польщі Лех Валенса, який відіграв ключову роль у поваленні комунізму в країні, повідомив, що заразився COVID-19.

«Не можу в це повірити... Я заразився», – повідомив лауреат Нобелівської премії миру Валенса у фейсбуці.

Профспілковому руху Валенси «Солідарність» приписують революційну хвилю кінця 1980-х, завдяки якій було повалене комуністичне правління в Центральній та Східній Європі.

Валенса обіймав посаду президента з 1990 до 1995 року як перший лідер посткомуністичної Польщі.

Торік він переніс операцію на серці.

Останніми роками 78-річний Лех Валенса виступає критиком правлячих у Польщі націоналістів з партії «Право і справедливість».