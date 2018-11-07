Мер Варшави заборонила щорічний марш націоналістів

Мер Варшави заборонила марш націоналістів, який мав пройти в місті 11 листопада. У цей день в країні будуть урочисто відзначати соту річницю отримання Польщею незалежності.

Мер Ханна Гронкевич-Вальц пояснила таке рішення ризиком спалахів насильства і розпалювання ненависті й бажанням стримати «агресивний націоналізм».

Націоналісти вже заявили, що збираються провести мітинг, попри заборону.

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Марш націоналістів у день незалежності Польщі організовується у Варшаві з 2010 року. Під час маршів регулярно звучали расистські й антисемітські гасла, націоналістів також затримували за хуліганство і псування майна.

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