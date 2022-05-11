Видання Washington Post повідомило про відкриття свого представництва в Києві

Американське видання The Washington Post повідомило про створення свого представництва у Києві. За даними видання, очолить українське бюро колишня кореспондентка московського – Ізабель Хуршудян, головним кореспондентом буде Макс Берак, ексочільник бюро Найробі.

У виданні заявили про відданість у висвітленні війни Росії в Україні, а відкриття бюро в Києві пояснили тим, що війна і далі «залишатиметься головною історією цього року».

«Коли війна вступить у затяжну фазу, бюро дозволить нам вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій і гарантувати, що ми продовжуватимемо забезпечувати відмінну і авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі по всьому світу», – заявив редактор закордонного відділу Дуглас Джель.

Повідомляється, що у редакції працюватиме репортер Девід Штерн, а також кореспонденти, фотографи і відеожурналістів – на ротації.

The Washington Post – найбільша газета столиці США Вашингтона, також входить до числа найстаріших. З 2013 року належить мільярдеру Джеффу Безосу.