Синоптик: в Україні 22 листопада похолодає до -12

В Україні 22 листопада очікується холодна та вітряна погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

«Вночі очікується -1-7 градусів, на Сході -5-12 градусів, на Заході близько нуля, на Закарпатті до +6 градусів. Завтра вдень в Україні від 3 морозу до 3 тепла, на Сході місцями до 5 градусів морозу, на Заході +1+5 градусів, на Закарпатті до +10 градусів», – мовиться у повідомленні.

Діденко зазначила, що опадів завтра не очікується, проте сильний вітер втримається, особливо на південному сході.

«У Києві 22-го листопада вночі -4-7 градусів, вдень близько нуля. Сьогодні ввечері близько -4-5 градусів, одягайтеся дуже тепло. Сильний східний вітер. Опади суттєві малоймовірні», – розповіла синоптик.

За її словами, відносне потепління, з опадами, орієнтовно очікується 28 листопада.