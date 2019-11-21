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21 листопада 2019, Київ 13:51
Новини | Події

Синоптик: в Україні 22 листопада похолодає до -12

Температура повітря суттєво знизиться

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В Україні 22 листопада очікується холодна та вітряна погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

«Вночі очікується -1-7 градусів, на Сході -5-12 градусів, на Заході близько нуля, на Закарпатті до +6 градусів. Завтра вдень в Україні від 3 морозу до 3 тепла, на Сході місцями до 5 градусів морозу, на Заході +1+5 градусів, на Закарпатті до +10 градусів», – мовиться у повідомленні.

Діденко зазначила, що опадів завтра не очікується, проте сильний вітер втримається, особливо на південному сході.

«У Києві 22-го листопада вночі -4-7 градусів, вдень близько нуля. Сьогодні ввечері близько -4-5 градусів, одягайтеся дуже тепло. Сильний східний вітер. Опади суттєві малоймовірні», – розповіла синоптик.

За її словами, відносне потепління, з опадами, орієнтовно очікується 28 листопада.

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