В Україні цього тижня потепліє до +20 градусів

В Україні наприкінці тижня потепліє до +20 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Завтра, 9 жовтня, в Україні +10-15 градусів, на півдні до +18. На півночі очікуються дощі.

10 жовтня синоптики прогнозують 13-18 градусів тепла, у центрі та на півдні – +18-22. Дощі можливі у Київській та Чернігівській областях.

11 жовтня на більшій території України очікується 13-18 градусів тепла, на півдні до +20. Дощитиме на півдні та сході.

12 жовтня в Україні опади не очікуються, +13-19.

У неділю, 13 жовтня, буде ясно. Повітря прогріється до +17-22 градусів.