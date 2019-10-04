На вихідних в Україні буде прохолодно і дощитиме

На вихідних, 5-6 жовтня, в Україні буде прохолодно, практично у всіх областях очікуються дощі. Про це повідомляє Гідрометцентр.

У суботу дощитиме по всій країні. Вночі на заході півночі та в центрі 4-8 градусів тепла, на півдні і сході +8-13, у Криму до +16. Вдень 11-15 градусів, на сході і півдні – +16-20.

У неділю, 6 жовтня, опади не прогнозують лише у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Вночі 4-8 градусів тепла, у південних регіонах – до +13. Вдень очікується +7-11, на півдні – до +16.

У Києві в ніч на 5 жовтня очікується +5-7, вдень до +12, дощитиме.