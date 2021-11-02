На найбільшій ІТ-конференції світу Web Summit відкрився національний павільйон України – МЗС

У рамках однієї з найвідоміших подій у галузі ІТ Web Summit у португальському Лісабоні відкрився національний павільйон України, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«Україна відкрила на конференції власний національний павільйон, де відбувається презентація вітчизняної технологічної екосистеми. Створення національного павільйону стало результатом спільних зусиль Ради експортерів та інвесторів при МЗС України, Посольства України в Португалії, Міністерства цифрової трансформації України, Українського фонду стартапів, Українського Хабу, Європейської Бізнес Асоціація, Sigma Software Group, цифрової агенції iplace та партнерів: Digital Future, «Київстар», Rocket, Fondy, Avenga, ISSP, Concord Fintech Solutions, ГО «Розвиток ІТ освіти» та UNIT.City», – йдеться в повідомленні.

Як заявив заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік, «презентація вітчизняної технологічної екосистеми є важливою складовою роботи з просування іміджу України як високотехнологічної держави».

Цього року на Web Summit зареєстровано близько 40 тисяч учасників, з них 2 тисячі стартапів, 1,1 тисячі інвесторів і 2,2 тисячі представників ЗМІ. Вперше за два роки захід відбувається в оффлайн форматі.