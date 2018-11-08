Соратник Меркель став кандидатом у голови Єврокомісії

Європейська народна партія, яка об’єднує правоцентристські сили різних країн Євросоюзу, офіційно підтримала кандидатуру німецького політика Манфреда Вебера на посаду голови Європейської комісії.

Вебер, який нині очолює фракцію Європейської народної партії в Європарламенті, буде на чолі списку кандидатів правоцентристів на виборах в Європарламент у наступному році. Він є представником баварського Християнсько-соціального союзу, партії, союзної християнським демократам канцлера Анґели Меркель. Раніше повідомлялося, що Меркель підтримує його кандидатуру.

На конгресі Європейської народної партії в Гельсінкі за Вебера висловилася переважна більшість делегатів. Він випередив фінського політика Александра Стубба.

Читайте також: «Спадщина Юнкера»: ЄС оточений викликами, але рухається далі

На виборах до Європарламенту партії пропонують своїх кандидатів на посаду голови Єврокомісії. Як правило, при затвердженні голови Єврокомісії Європарламент прислухається до думки виборців і затверджує кандидата найбільшої фракції.

Зараз головою Єврокомісії є люксембурзький політик Жан-Клод Юнкер.

Манфред Вебер відомий як досить послідовний критик політики Кремля. Він неодноразово звинувачував Росію в агресії проти України, а також в прагненні ослабити Євросоюз.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!