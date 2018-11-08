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08 Листопад 2018, Київ 19:58
Новини | Міжнародні

Соратник Меркель став кандидатом у голови Єврокомісії

Манфред Вебер відомий як досить послідовний критик політики Кремля

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Європейська народна партія, яка об’єднує правоцентристські сили різних країн Євросоюзу, офіційно підтримала кандидатуру німецького політика Манфреда Вебера на посаду голови Європейської комісії.

Вебер, який нині очолює фракцію Європейської народної партії в Європарламенті, буде на чолі списку кандидатів правоцентристів на виборах в Європарламент у наступному році. Він є представником баварського Християнсько-соціального союзу, партії, союзної християнським демократам канцлера Анґели Меркель. Раніше повідомлялося, що Меркель підтримує його кандидатуру.

На конгресі Європейської народної партії в Гельсінкі за Вебера висловилася переважна більшість делегатів. Він випередив фінського політика Александра Стубба.

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На виборах до Європарламенту партії пропонують своїх кандидатів на посаду голови Єврокомісії. Як правило, при затвердженні голови Єврокомісії Європарламент прислухається до думки виборців і затверджує кандидата найбільшої фракції.

Зараз головою Єврокомісії є люксембурзький політик Жан-Клод Юнкер.

Манфред Вебер відомий як досить послідовний критик політики Кремля. Він неодноразово звинувачував Росію в агресії проти України, а також в прагненні ослабити Євросоюз.

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