Прем’єр Лівану подав у відставку на тлі протестів через податок на WhatsApp

Прем’єр Лівану Саад Харірі подав у відставку на тлі протестів. Він заявив, що країна зайшла у «глухий кут» після двох тижнів антиурядових протестів.

Крок означає, що президент Мішель Аоун повинен буде провести консультації з парламентом й назвати нового прем’єра.

Харірі працював на посаді прем’єра із листопада 2016 року.

17 жовтня в Лівані розпочалися протести після рішення уряду оподаткувати дзвінки в додатку WhatsApp та інших месенджерах. Згодом влада вирішила скасувати цей податок.

Утім, протести не зупинилися й до гасел людей додалися вимоги, пов’язані з політичною корупцією та економікою.

Ліван має один із найбільших рівнів боргу у світі.