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29 жовтня 2019, Київ 20:08
Новини | Міжнародні

Прем’єр Лівану подав у відставку на тлі протестів через податок на WhatsApp

Харірі працював на посаді прем’єра із листопада 2016 року

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Прем’єр Лівану Саад Харірі подав у відставку на тлі протестів. Він заявив, що країна зайшла у «глухий кут» після двох тижнів антиурядових протестів.

Крок означає, що президент Мішель Аоун повинен буде провести консультації з парламентом й назвати нового прем’єра.

Харірі працював на посаді прем’єра із листопада 2016 року.

17 жовтня в Лівані розпочалися протести після рішення уряду оподаткувати дзвінки в додатку WhatsApp та інших месенджерах. Згодом влада вирішила скасувати цей податок.

Утім, протести не зупинилися й до гасел людей додалися вимоги, пов’язані з політичною корупцією та економікою.

Ліван має один із найбільших рівнів боргу у світі.

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