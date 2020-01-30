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30 січня 2020, Київ 12:47
Новини | Суспільство

Українській «Вікіпедії» виповнюється 16 років

30 січня українській «Вікіпедії» виповнюється 16 років. Цього дня у 2004 році була створена перша стаття в українському розділі онлайн-енциклопедії, повідомляє громадська організація «Вікімедіа Україна».

За минулий рік український сегмент Вікіпедії» поповнився на більш ніж 95 тисяч статей і наразі там міститься понад 950 тисяч статей. Це 17-те місце з-поміж 299 мовних сегментів.

«Вперше за всю історію існування українського розділу стаття у «Вікіпедії» подолала позначку в мільйон відвідувань за рік; йдеться про статтю «Перехід церковних громад до Православної Церкви України», – мовиться у повідомленні.

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