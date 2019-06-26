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26 Червень 2019, Київ 15:01
Новини | Спорт

Wimbledon: Світоліна, Цуренко та Кіченок потрапили до числа сіяних

Світоліна отримала восьмий номер посіву на Wimbledon

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Українські тенісистки Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Людмила Кіченок потрапили до числа сіяних на найпрестижнішому турнірі серії «Великого шолому» Wimbledon, кваліфікація на який вже стартувала у Лондоні.

У одиночній сітці Світоліна посіяна під восьмим номером, Цуренко – 32-га.

У парній сітці дует Людмила Кіченок – Ракель Атаво (США) отримав 16 номер посіву.

До основної сітки турніру за рейтингом потрапляють ще дві українки – Даяна Ястремська та Катерина Козлова.

Ангеліна Калініна, Сергій Стаховський та Ілля Марченко продовжують боротьбу за потрапляння в основну сітку турніру на кваліфікаційних змаганнях.

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