Wimbledon: Світоліна, Цуренко та Кіченок потрапили до числа сіяних

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Людмила Кіченок потрапили до числа сіяних на найпрестижнішому турнірі серії «Великого шолому» Wimbledon, кваліфікація на який вже стартувала у Лондоні.

У одиночній сітці Світоліна посіяна під восьмим номером, Цуренко – 32-га.

У парній сітці дует Людмила Кіченок – Ракель Атаво (США) отримав 16 номер посіву.

До основної сітки турніру за рейтингом потрапляють ще дві українки – Даяна Ястремська та Катерина Козлова.

Ангеліна Калініна, Сергій Стаховський та Ілля Марченко продовжують боротьбу за потрапляння в основну сітку турніру на кваліфікаційних змаганнях.