Handelsblatt: топменеджер Wirecard переховується в Росії

Колишній операційний директор німецької платіжної системи Wirecard Ян Марсалек переховується в Росії, пише німецьке видання Handelsblatt. Джерела газети стверджують, що він живе в приватному будинку неподалік від Москви під наглядом ГРУ. Марсалек вважається головною дійовою особою махінацій у компанії, в балансі якої виявили «діру» майже на 2 мільярди євро.

Видання стверджує, що до цього Марсалек вивів до Росію з Дубая велику суму в біткойнах.

Раніше Spiegel, Insider і група Bellingcat у спільному розслідуванні дійшли висновку, що Марсалек переховується в Білорусі або Росії. У публікації йдеться, що Марсалек взаємодіяв із російськими спецслужбами, а можливо, і працював на них. Зокрема, Марсалек розповідав знайомим, що їздив до сирійської Пальміри «за допомогою Росії».

Financial Times писала, що для здобуття авторитету серед фінансистів Марсалек показував партнерам секретні документи про розслідування отруєння Скрипалів у Солсбері і російську отруту «Новачок». За даними Spiegel, переміщення Марсалека з 2015 року відслідковувала ФСБ, але в 2016-му стеження з невідомих причин припинилося.

Улітку компанія Wirecard заявила про свою неплатоспроможність, маючи заборгованість перед кредиторами в розмірі 4 мільярда євро. Це стало відомо після аудиторської перевірки, яка виявила на рахунках компанії «діру» в 1,9 мільярда євро. Висновок аудиторів був однозначним: це глобальна шахрайська операція.

Рада директорів збанкрутілої платіжної системи констатувала 22 червня, що зниклих грошей «з високим ступенем імовірності не існує». Того ж дня наглядова рада Wirecard офіційно звільнила члена ради директорів Яна Марсалека. Були відкликані і попередні фінансові звіти за 2019 рік і перший квартал 2020 року. Голова Wirecard Маркус Браун був заарештований.

Відразу ж після свого звільнення Марсалек, за даними розслідування Bellingcat і її партнерів, вилетів до Мінська, після чого його сліди губляться.