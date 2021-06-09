Вісім українських вишів потрапили до рейтингу QS World University Rankings

Вісім українських університетів ввійшли до рейтингу QS World University Rankings. Всі вони посідають місця нижче від 500-го.

До рейтингу потрапили:

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (місце у діапазоні 511−520)

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка (601−650)

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (651−700)

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського (701−750-е місце)

Сумський державний університет (701−750-е місце)

Національний університет «Львівська політехніка» (801−1000-е місце)

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (1001−1200)

Львівський національний університет імені Івана Франка (1001−1200)

Перше місце в рейтингу утримує Массачусетський технологічний інститут (США), на другій позиції – Оксфордський університет (Велика Британія). Третє місце розділили Кембридж (Велика Британія) та Стенфорд (США).

Загалом до рейтингу потрапили 1300 вищих навчальних закладів.

При складанні рейтингу використовували, зокрема, такі критерії, як академічна репутація, репутація у роботодавців, співвідношення викладачів та студентів, співвідношення місцевих та іноземних студентів, цитованість.