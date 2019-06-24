Світоліна, Цуренко та Ястремська втратили свої позиції у рейтингу WTA

Українські тенісистки послабили свої позиції в рейтингу найкращих тенісисток світу через невдалі виступи минулого тижня. Оновлений рейтинг опубліковано на сайті Жіночої тенісної асоціації.

На одну сходинку опустилися Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська і тепер займають восьме, 33-тє та 36-те місця відповідно.

Катерина Козлова зберегла за собою 67-му сходинку.

Сьогодні, 24 червня, в Лондоні стартує кваліфікація найпрестижнішого турніру серії «Великого шолому» Wimbledon.