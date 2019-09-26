Wuhan Open: Світоліна та Ястремська поборються за вихід до півфіналу

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Еліна Світоліна сьогодні зіграють у чвертьфіналі турніру серії WTA Premier 5 Wuhan Open, який проходить у Китаї.

Ястремська зіграє з представницею Чехії Петрою Квітовою. Їх гра відкриватиме вечірню програму на Центральному корті. Початок матчу – 14:00.

Після цього свій поєдинок проти американки Елісон Ріск проведе Світоліна.

У попередньому колі Світоліна обіграла росіянку Світлану Кузнєцову, а Ястремська перемогла другу ракетку світу, ще одну чешку Кароліну Плішкову.