Аварія автобуса в Хорватії: 10 загиблих, понад 40 травмованих

Унаслідок аварії рейсового автобуса з косовськими номерами, який їхав із Німеччини до Косова, біля міста Славонський Брод у Хорватії десять людей загинули, 44 шпиталізовані.

Як повідомив директор служби цивільного захисту Хорватії Дамир Трут, загинули дев’ять пасажирів і один із водіїв. Загалом в автобусі було 67 пасажирів і двоє водіїв.

Серед шпиталізованих, яких доставили до лікарень у Славонському Броді, вісім перебувають у тяжкому стані.

Чотирнадцять пасажирів і другий водій, які не потребували шпиталізації, будуть влаштовані на тимчасове проживання, додав посадовець.

Про громадянства загиблих і потерпілих наразі не повідомляли.

Як повідомив журналістам начальник транспортної поліції в Славонському Броді Франьо Ґалич, повідомлення про те, що автобус злетів із дороги на одній із головних транспортних магістралей країни A3, надійшло о 6.20 ранку. Це автобус регулярного маршруту Франкфурт – Приштина, додав він.

Рух на шосе через аварію перекритий, триває розслідування.

Чільні урядовці Хорватії і Косова висловили висловили співчуття з приводу трагедії.