Помер Євгеній Пащенко, голова кафедри україністики в Загребському університеті

У столиці Хорватії Загребі помер Євгеній Пащенко, голова кафедри україністики філософського факультету Загребського університету. Цей науковець і дипломат упродовж кількох десятиліть сприяв розвиткові культурних відносин між народами України й колишньої Югославії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Євген (Євгеній) Пащенко народився 1950 року у Воркуті в Росії, де його батьки були на засланні. Дипломи зі славістики здобув в університетах у Києві й Белграді. Доктором наук став 1996 року, захистивши дисертацію «Українсько-сербські літературні й культурні зв’язки доби бароко XVII–XVIII століть: контакти, типологія, стилістика».

Кілька років перебував на дипломатичній роботі в посольстві України в Хорватії. В той час він оприлюднив кілька книжок про Україну. Був автором понад 80 монографій і студій, також ініціатором серії «Ucrainiana croatica», редактором низки книжок про українсько-хорватські звʼязки упродовж століть.

Співробітники, друзі й студенти поважали Євгенія Пащенка як щирого українського патріота, невтомного працівника на культурній ниві, як українця з європейською душею.