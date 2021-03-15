Старовинна вітрильна яхта прийшла до України на ремонт

Вітрильна яхта «Joseph Conrad» прийшла до Одеського порту, щоб обрати судноверф для реновації після кругосвітньої подорожі. Яхту спустили на воду в 1916 році на верфі в Схевенингені (Королівство Нідерланди), останній раз, за даними профільного вебсайту, вона проходила реновацію в 2004 році. Яхта зараз ходить під прапором Маршалових островів і належить компанії «Marlind Industries Ltd»

Як повідомляє пресслужба Одеського морського торговельного порту, судно ошвартували біля причалу морського вокзалу лоцман Ігор Бойко і лоцман-стажер Олександр Кузнєцов. На борту яхти перебувають 5 членів екіпажу. 15 березня їх мають перевірити на COVID-19 і після цього дозволити вихід до Одеси.

За інформацією порту, «супер’яхта» зайшла в Україну для вирішення питання чергової реновації. Зараз тривають переговори між судновласником і представниками українських верфей.

«Скоріше за все, з Одеси яхта вирушить до Миколаєва, де базуються фірми, які займаються реновацією суден маломірного флоту», – йдеться в повідомлені пресслужби.

Як розповів Радіо Свобода один з одеських експертів з яхтінгу, скоріш за все, це буде яхтобудівельна верф «Флагман» (Миколаїв).

До України вітрильник прибув з Хорватії, перед цим пройшов порти Греції та Португалії, а ще раніше – був на Кубі, яка стала кінцевою точкою чергової кругосвітньої подорожі «SY Joseph Conrad».

Яхту назвали на честь англійського письменника Джозефа Конрада (1857-1924). Перші роки уродженець польського дворянського роду прожив в Україні. Народився в Бердичівському районі Житомирської області, потім жив у Чернігові, Львові, Кракові і Одесі. Служив на британському флоті, потім став письменником. Найвідоміші твори Конрада – «Серце темряви» і «Дуель». Сюжет першого став одним з джерел натхнення для фільму «Апокаліпсис сьогодні» (1979) Френсіса Форда Копполи, екранізацію другого отримала головний приз Канського кінофестивалю (1977).