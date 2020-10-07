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07 жовтня 2020, Київ 10:40
Новини | Події

В окупованому Криму горить санаторій для військових – ЗМІ

Санаторій «Ялта» розташований в центрі міста, за 300 метрів від узбережжя (фото ілюстративне)

В анексованому Криму, у Ялті, горить санаторій «Ялта», який окупаційна влада передала у підпорядкування Міністерству оборони Росії. Як повідомляють у середу кримські і російські ЗМІ, горять обшивки між верхнім поверхом і покрівлею на площі близько тисячі квадратних метрів.

Повідомляється, що будівлю покинули близько трьох сотень людей, інформації про потерпілих і жертви немає.

Санаторій «Ялта» розташований в центрі міста, за 300 метрів від узбережжя.

У березні 2014 року окупаційна влада Криму захопила близько 480 підприємств і організацій на півострові. Україна подала позови в міжнародні суди, де вимагає в якості компенсацій не тільки гроші, але й російське закордонне майно.

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