В окупованому Криму горить санаторій для військових – ЗМІ

В анексованому Криму, у Ялті, горить санаторій «Ялта», який окупаційна влада передала у підпорядкування Міністерству оборони Росії. Як повідомляють у середу кримські і російські ЗМІ, горять обшивки між верхнім поверхом і покрівлею на площі близько тисячі квадратних метрів.

Повідомляється, що будівлю покинули близько трьох сотень людей, інформації про потерпілих і жертви немає.

Санаторій «Ялта» розташований в центрі міста, за 300 метрів від узбережжя.

У березні 2014 року окупаційна влада Криму захопила близько 480 підприємств і організацій на півострові. Україна подала позови в міжнародні суди, де вимагає в якості компенсацій не тільки гроші, але й російське закордонне майно.