Стелу готелю «Ялта-Інтурист» в окупованому Криму розмалювали в кольори українського прапора

В окупованому Криму розфарбували в кольори державного прапора України напис «Ялта» на бетонній стелі готелю «Ялта-Інтурист». Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, стела розташована біля повороту з траси до готелю, її добре видно з дороги.

Слово «Ялта» розфарбували в синьо-жовтий колір і намалювали прапор України.

Кореспондентові сайту Крим.Реалії не вдалося з’ясувати, хто саме розфарбував стелу. Букви розташовані досить високо, художникам довелося виявити спритність, щоб залізти на стелу.

На інцидент негайно відреагувала російська влада міста, того ж дня, 23 серпня, графіті зафарбували білим кольором. Коментарів влади з цього приводу отримати не вдалося.

В Україні 23 серпня відзначався День державного прапора. 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю здобуття незалежності.

Крим був анексований Росією в березні 2018 року. ООН та більшість країн світу цього не визнала і вважає окупований півострів частиною території України.