У Києві запрацювали 15 пунктів прийому новорічних ялинок

У Київміськадміністрації повідомили, що в усіх районах столиці запрацювали 15 пунктів прийому новорічних ялинок, сосен і смерек.

«Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин», – йдеться в повідомленні КМДА.

Повідомляється, що на базах районних комунальних підприємств із утримання зелених насаджень вже підготували спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

Водночас у національному парку «Межигір’я» під Києвом також повідомили, що «приймуть у дар» непродані новорічні ялинки.

«Наші копитні тварини (кози, олені, антилопи) будуть невимовно раді такому подарунку», – звернулися представники парку через соцмережі.

Нині у столиці тривають святкування з нагоди новорічно-різдвяних свят.