Прикордонники затримали партію незаконно зрубаних ялинок і сосен

У Державній прикордонній службі повідомили, що затримали на Волині автомобіль з незаконно зрубаними новорічними деревами.

«Вантажівку Volvo правоохоронці зупинили для перевірки поблизу села Піща, що на Ковельщині. В автівці було понад 400 дерев сосни та майже десяток ялинок. 43-річний водій не мав належним чином оформлених документів на вантаж. Крім того, на стовбурах були відсутні необхідні бирки. Незаконно зрубані сосни та ялини, а також автомобіль, яким їх перевозили, встановленим порядком доставили на штрафмайданчик», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, подію кваліфікували за статтею про «незаконну порубку або незаконне перевезення зберігання, збут лісу».

Торік у Держприкордонслужбі фіксували перші нелегальні оборудки з новорічними деревами наприкінці листопада, за тиждень до початку календарної зими.