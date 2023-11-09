У Японії через виверження вулкана з’явився новий острів – ЗМІ

Через виверження підводного вулкана у Японії з’явився новий острів, пише The Guardian.



Острів, площею близько ста квадратних метрів, виник неподалік японського острова Івото, який теж має вулканічне походження і збільшується приблизно на метр на рік.



За словами дослідника землетрусів у Токійському університеті Фукасі Маено, новий острів може збільшитися як у розмірах, так і зникнути. Острови, які тричі з’являлися на цій ділянці у ХХ столітті, були зруйновані хвилями. Проте, якщо вулкан продовжить виверження, застиглі потоки лави можуть утворити більш тверду та міцну поверхню.



Японія не тільки набуває, а й втрачає острови. У 2018 році з’ясувалося, що безлюдний острів Есанбе Ханакіта Кодзіма зник під водою. Це помітили лише завдяки японському письменнику, який описує «приховані» острови.