Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Японії через виверження вулкана з’явився новий острів – ЗМІ

Острів, площею близько ста квадратних метрів, виник неподалік японського острова Івото. Фото ілюстративне
Острів, площею близько ста квадратних метрів, виник неподалік японського острова Івото. Фото ілюстративне

Через виверження підводного вулкана у Японії з’явився новий острів, пише The Guardian.

Острів, площею близько ста квадратних метрів, виник неподалік японського острова Івото, який теж має вулканічне походження і збільшується приблизно на метр на рік.

За словами дослідника землетрусів у Токійському університеті Фукасі Маено, новий острів може збільшитися як у розмірах, так і зникнути. Острови, які тричі з’являлися на цій ділянці у ХХ столітті, були зруйновані хвилями. Проте, якщо вулкан продовжить виверження, застиглі потоки лави можуть утворити більш тверду та міцну поверхню.

Японія не тільки набуває, а й втрачає острови. У 2018 році з’ясувалося, що безлюдний острів Есанбе Ханакіта Кодзіма зник під водою. Це помітили лише завдяки японському письменнику, який описує «приховані» острови.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG