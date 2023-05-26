На сході Японії стався потужний землетрус

Сильний землетрус сколихнув Токіо та інші райони східної Японії в п’ятницю, але попередження про цунамі не було, повідомляє агенція AP.

За даними Геологічної служби США, центр землетрусу магнітудою 6,1 стався біля східного узбережжя півострова Тіба на глибині 44,5 кілометрів (28 миль).

Повідомлялося про сильні поштовхи в префектурах Тіба та Ібаракі, але Геологічна служба США заявила, що ймовірність серйозних пошкоджень або смертельних випадків мала.

Служба новин Kyodo повідомляє, що жодних проблем на атомній електростанції Tokai No. 2 в Ібаракі не було.

5 травня в центральній частині Японії стався потужний землетрус, у результаті якого щонайменше одна людина загинула та понад 20 отримали поранення.

Японія є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн світу. Сильний землетрус у 2011 році на північному сході країни спричинив руйнівне цунамі та руйнування атомної станції.