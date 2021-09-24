У Празі відкрився міжнародний книжковий ярмарок

Одна з найбільших літературних подій у Європі – 26-ий міжнародний ярмарок «Світ книги» відкрився у Празі. Книжкові ексопзиції, зустрічі з письменниками, видавцями, шанувальниками книги традиційно відбуваються в найбільшому виставковому центрі столиці – Промисловому палаці в Голешовицях.

Цього року почесним гостем ярмарку є Франція, зокрема, особлива увага присвячена відомому чеському і французькому письменникові Міланові Кундері. До почесних гостей «Світу книги» належить також також одне з найстарших чеських музичних видавництв Suprafon (засноване 1927 року, назва від відомої чеської грамофонної фірми).

Гасло цьогорічного свята книги – «Мій дім у мові». Тему «Література як голос свободи» представляють на «Світі книги» білоруські письменники, зокрема, Сяргей Абламейка, Макс Шчур, Андрей Хадановіч, Сяргей Шупа та інші.

Як повідомило у фейсбуці посольство України в Чехії, українську літературу на празькому ярмарку представляє письменник Тарас Прохасько. Зустріч з автором відбудеться 24 вересня в Літературній залі.

Всього у цьогорічному «Світі книги» бере участь близько 300 видавництв з 27 краін світу, гостями свята є понад 600 письменників, поетів, видавців, літературознавців.

Низка подій «Світу книги» через коронавірусні обмеження проводиться на відкритому повітрі, до виставкових павільйонів допускають тільки відвідувачів у захисних масках, а їхня кількість регулюється визначеними нормами.

«Світ книги» у Празі триватиме до 26 вересня.