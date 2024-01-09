Волонтерку Богдану Ярову призначили радницею заступника міністра оборони

Волонтерку, членкиню Громадської антикорупційної ради при Міноборони, голову громадської організації «Мрія дітей України» Богдану Ярову сьогодні призначили радницею заступника міністра оборони України (на громадських засадах), повідомляє пресслужба міністерства.

«Призначення Богдани Ярової – це крок до фундаментальних змін у системі. Її досвід і рішучість не залишать жодного шансу для корупції в закупівлях», – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Клименков, якого цитує пресслужба.

На його думку, Богдана Ярова посилить команду міністерства оборони для «ще більш ефективного запобігання корупції під час проведення закупівель для ЗСУ».

У квітні 2023 року Богдана Ярова увійшла до складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони.