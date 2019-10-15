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15 Жовтень 2019, Київ 17:08
Новини | Суспільство

Теніс: українка Ястремська на Кубку Кремля здолала росіянку Касаткіну

Даяна Ястремська

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У першому колі Кубку Кремля, турніру WTA, українська тенісистка Даяна Ястремська здолала минулорічну переможницю цих змагань росіянку Дар’ю Касаткіну з рахунком 6:1, 6:4.

У другому колі Ястремська змагатиметься з представницею Бельгії Кірстен Фліпкенс.

Поєдинок, що тривав 1 годину 19 хвилин, став для тенісисток першим очним поєдинком.

На Кубку Кремля у Москві має виступити ще одна українка – Еліна Світоліна. Оскільки вона отримала перший номер посіву, то виступи почне з другого кола.

Еліна Світоліна востаннє приїжджала на турнір до Москви в 2016 році і стала півфіналісткою. Даяна Ястремська брала участь в Кубку Кремля у 2017 році і програла на старті відбору.

Призовий фонд Кубку Кремля складає 1 мільйон 32 тисяч доларів.

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