Даяна Ястремська піднялася на 13 рядків у рейтингу WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська здійснила новий прорив у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). В оновленому списку 18-річна Даяна піднялася на 13 сходинок і з 4 лютого є 34-ю ракеткою світу.

Це стало можливим завдяки перемозі на турнірі в Таїланді з призовим фондом 250 тисяч доларів. Суперниця Ястремської по фіналу австралійка Айла Томлянович теж просунулася вперед у рейтингу – вона додала вісім позицій і стала 41-ю ракеткою світу.

На шляху до своєї другої перемоги в турнірах WTA Даяна Ястремська перемогла кілька сильних тенісисткок, зокрема, колишню першу ракетку світу іспанку Ґарбіньє Муґурузу.

Позиції інших українок у чільній світовій сотні змін не зазнали: Еліна Світоліна і далі сьома в рейтингу, Леся Цуренко – 24-та.

Очолює рейтинг японка Наомі Осака, другою є чешка Петра Квітова, третьою – румунка Сімона Халеп.