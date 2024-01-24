Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Півфіналістка Australian Open Ястремська заявила про свою «місію» щодо України

На Australian Open Даяна Ястремська обіграла чешку Лінду Носкову
На Australian Open Даяна Ястремська обіграла чешку Лінду Носкову

Українська тенісистка Даяна Ястремська заявила, що її місія на Відкритому чемпіонаті Австралії полягає в тому, щоб показати гордість за свою зруйновану війною батьківщину, ставши лише другою жінкою в історії Відкритого чемпіонату, яка вийшла до півфіналу в Мельбурні.

У спекотних умовах на арені Rod Laver 93-я ракетка світу за 78 хвилин обіграла чешку Лінду Носкову 6-3, 6-4.


Після перемоги Ястремська написала на об’єктив телекамери послання на підтримку українських бійців, які беруть участь у війні проти Росії.

«Я пишаюсь нашими бійцями з України», – написала Ястремська англійською мовою, доповнивши свої слова намальованим сердечком.

«Вони дійсно заслуговують на величезну повагу. Я завжди намагаюся щось написати для України, про Україну. Я думаю, що це моя місія тут. Я просто намагаюся дати сигнал Україні, що я справді нею пишаюся» – сказала тенісистка, яку цитує AFP.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG