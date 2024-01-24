Півфіналістка Australian Open Ястремська заявила про свою «місію» щодо України

Українська тенісистка Даяна Ястремська заявила, що її місія на Відкритому чемпіонаті Австралії полягає в тому, щоб показати гордість за свою зруйновану війною батьківщину, ставши лише другою жінкою в історії Відкритого чемпіонату, яка вийшла до півфіналу в Мельбурні.



У спекотних умовах на арені Rod Laver 93-я ракетка світу за 78 хвилин обіграла чешку Лінду Носкову 6-3, 6-4.



Після перемоги Ястремська написала на об’єктив телекамери послання на підтримку українських бійців, які беруть участь у війні проти Росії.



«Я пишаюсь нашими бійцями з України», – написала Ястремська англійською мовою, доповнивши свої слова намальованим сердечком.



«Вони дійсно заслуговують на величезну повагу. Я завжди намагаюся щось написати для України, про Україну. Я думаю, що це моя місія тут. Я просто намагаюся дати сигнал Україні, що я справді нею пишаюся» – сказала тенісистка, яку цитує AFP.