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15 Серпень 2019, Київ 07:25
Новини | Спорт

Ястремська програла в Цинциннаті досвідченій росіянці

Даяна Ястремська

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Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла вийти до третього кола престижного турніру в американському Цинциннаті. У трьох сетах 19-річна українка поступилася досвідченій 34-річній росіянці Світлані Кузнецовій.

Поєдинок тривав три сети. Даяна виграла перший (6:4), а доля другого вирішувалася на тайбрейку, в якому з рахунком 9:7 перемогла Кузнецова. Вирішальний сет вона взяла з рахунком 6:2.

Раніше в Цинциннаті оформила вихід до третього кола перша ракетка України Еліна Світоліна. На цій стадії вона спробує взяти реванш у американки Софії Кенін, яка минулого тижня в канадському Торонто послідовно переграла і Ястремську, і саму Світоліну.

/**/ /**/ /**/ Світоліна перемогла бельгійку без особливих труднощів
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