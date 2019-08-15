Ястремська програла в Цинциннаті досвідченій росіянці

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла вийти до третього кола престижного турніру в американському Цинциннаті. У трьох сетах 19-річна українка поступилася досвідченій 34-річній росіянці Світлані Кузнецовій.

Поєдинок тривав три сети. Даяна виграла перший (6:4), а доля другого вирішувалася на тайбрейку, в якому з рахунком 9:7 перемогла Кузнецова. Вирішальний сет вона взяла з рахунком 6:2.

Раніше в Цинциннаті оформила вихід до третього кола перша ракетка України Еліна Світоліна. На цій стадії вона спробує взяти реванш у американки Софії Кенін, яка минулого тижня в канадському Торонто послідовно переграла і Ястремську, і саму Світоліну.