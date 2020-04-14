Суд у Москві залишив кримчанина Яцкіна під вартою до літа – адвокат

Житель окупованого Криму Іван Яцкін залишиться у Лефортовському СІЗО до 16 червня 2020 року. На засіданні Московського міського суду 14 квітня суддя Наталія Коновалова відхилила апеляційну скаргу захисту і залишила в силі рішення Лефортовського районного суду. Про це в коментарі кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Микола Полозов.

«Що стосується судового рішення, апеляція залишила в силі рішення суду першої інстанції. Незважаючи на те, що я сьогодні підготував доповнення до скарги, обумовлене ситуацією в зв’язку з коронавірусом і поточним станом здоров’я мого підзахисного Яцкіна», – сказав Полозов.

Як пояснив адвокат, існує указ мера Москви про те, що на території міста введено режим підвищеної готовності через загрозу поширення коронавірусної інфекції, а також є застереження для осіб, які найбільш схильні до зараження цією інфекцією.

«Відповідно до рекомендацій ВООЗ та МОЗ Росії до категорії осіб, яким найбільше загрожують захворювання на коронавірус (мається на увазі коронавірусна хвороба COVID-19, – ред.), входять громадяни з певним переліком захворювань. У довідці, поданій СІЗО щодо Івана Яцкіна, є такі захворювання. На жаль, суд не став на сторону захисту, хоча ми наполягали на зміні запобіжного заходу», – додав Полозов.

13 березня Лефортовський районний суд Москви залишив Яцкіна під вартою до 16 червня.

У грудні російське державне інформагентство ТАСС повідомило про затримання Івана Яцкіна, однак назвало його громадянином Росії. Тоді ж була заява про арешт чоловіка.

Російське слідство стверджує, що Яцкін, перебуваючи в Криму, передавав СБУ дані, які «становлять державну таємницю Росії».

20 січня російський адвокат Микола Полозов повідомив, що після арешту Яцкіна перевезли з Криму до Москви. За його словами, російські силовики чинили на Яцкіна «сильний психологічний тиск».