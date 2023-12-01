Співголова групи «Відновлення України» Єфімов вирішив відмовитися від депутатського мандата

Співголова депутатської групи «Відновлення України» Максим Єфімов вирішив достроково припинити свої повноваження народного депутата



«Наразі команда максимально залучена у процесах збереження промислового та економічного потенціалу Краматорська. Ці зусилля не лишають часу на щось інше. Зокрема і на депутатську діяльність. В умовах війни вона вимагає забагато зусиль. Їх, скажу відверто, бракує, і вони не завжди є результативними. Я ніколи не займався імітаціями. Не сприймаю умовностей і завжди налаштований на результат. Саме тому оголошую про складання повноважень депутата Верховної Ради України», – написав він на своїй сторінці в фейсбуці.



До Верховної Ради він був обраний як самовисуванець по №48 округу (Краматорськ). З 6 грудня 2019 року він був членом депутатської групи «Довіра». У травні 2022 року в Раді було створено нову депутатську групу «Відновлення України», до якої увійшли переважно депутати від колишньої фракції «Опозиційна платформа – За життя».