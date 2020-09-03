Росія: актор Єфремов визнав свою провину в смертельному ДТП

Російський актор Михайло Єфремов визнав свою провину в смертельному ДТП, у якому загинув кур’єр Сергій Захаров.

«Хочу зробити заяву, ваша честь. Я не спав кілька ночей, я вирішив, що визнаю свою провину», – сказав Єфремов перед дебатами в Пресненському суді столиці Росії Москви.

Прокурор під час дебатів заявив, що провина Єфремова доведена. Він просить суд ув’язнити актора до 11 років колонії загального режиму й заборонити йому керувати автомобілем протягом трьох років.

Держобвинувач заявив, що Єфремов не розкаявся і не визнав провину в ДТП, тому пом'якшувальних обставин немає. Виправлення Єфремова без реальної ізоляції від суспільства неможливе, вважає прокурор.

Звинувачення також просить суд стягнути з Єфремова 500 тисяч рублів (близько 180 тисяч гривень) на користь старшого сина загиблого Віталія Захарова. Він вимагав компенсації у 7,5 мільйона рублів (майже 2,8 мільйона гривень).

Аварія за участі Єфремова відбулася 8 червня на Садовому кільці у Москві. Загинув водій фургона Сергій Захаров, у який в'їхала машина актора. За даними слідства, під час ДТП Єфремов перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Він неодноразово заперечував свою провину й стверджував, що нічого не пам'ятає.