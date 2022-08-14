41 людина загинула через пожежу в церкві в Каїрі

Щонайменше 41 людина загинула, 14 – були поранені внаслідок пожежі у коптські церкві у столиці Єгипту Каїрі, повідомили 14 серпня представники церкви.

Точна причина пожежі в церкві Абу Сефейн у робітничому районі Імбаба – наразі невідома. Попередня перевірка вказала на коротке замикання електромережі, повідомила поліція.

Міністр охорони здоров’я країни назвав причиною загибелі людей дим і тисняву, коли віряни намагалися втекти від вогню. Це – одна з найбільших трагедій, спричинених пожежею, в Єгипті за останні роки.