Кількість звернень щодо кримінальних правопорушень за час війни зменшилась на 25% – МВС

Кількість звернень громадян щодо кримінальних правопорушень за час війни зменшилась на 25%, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін 25 жовтня в ефірі телемарафону.

«Наприклад, зареєстрованих заяв та повідомлень про злочини на Закарпатті, в порівнянні з минулим роком, менше майже на 10%. У Львові – менше на 20%. Загалом по державі показник щодо розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події знизився на 25%», – сказав Єнін.

Водночас, за його словами, спостерігається певне зростання кількості аварій на дорогах.

«Не можна говорити, що це є сталим трендом. Тим не менш, минулої доби на автошляхах сталося 705 ДТП, у яких загинули 19 і травмувалися 173 особи. Тому водіям і пішоходам слід бути уважними, а надто за умов вимушеного відключення освітлення вулиць», – застеріг Єнін.

За даними МВС, кількість кримінальних правопорушень зменшується всі вісім місяців від початку широкомасштабного вторгнення.