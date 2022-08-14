Вибух і пожежа в торговому центрі в Єревані: число загиблих і постраждалих зросло

У Єревані внаслідок вибуху і пожежі в торговому центрі «Сурмалу» загинули троє людей – це дані станом на вечір 14 серпня.

Кількість постраждалих досягла 61. При цьому тяжко поранених серед них немає, 24 людей – у стані середньої тяжкості –шпиталізували, інших після надання допомоги відпустили додому – такі дані наводить Міністерство охорони здоров’я Вірменії.

Міністерство з надзвичайних ситуацій повідомило, що до рятувальників надійшли звернення щодо зникнення 20 людей.

Міністр із надзвичайних ситуацій Армен Памбухчян повідомив, що пожежу в торговому центрі «Сурмалу» здебільшого загасили, але «вітер створює певною мірою пожежонебезпечну ситуацію», пошуково-рятувальні роботи продовжуватимуться всю ніч.

Вдень 14 серпня, у торговому центрі стався вибух і почалася пожежа. Представники рятувальної служби розповіли, що повідомлення про вибух надійшло о 13:23 за місцевим часом, пожежі було присвоєно третій ступінь складності, торговий центр горів протягом кількох годин.

Представник Міністерства з надзвичайних ситуацій у розмові з вірменською службою Радіо Свобода уточнив, що спалахнув триповерховий будинок складу, який частково обвалився.

Джерела агентства «Новини-Вірменія» кажуть, що пожежа сталася на складі феєрверків.

Користувачі соцмереж публікували кадри, на яких видно великий чорний стовп диму і чути вибухи.