Єрмак розповів у Лондоні, з чим команда Зеленського їде на переговори у «нормандському форматі»

Помічник президента України Андрій Єрмак на зустрічі у Королівському інституті міжнародних Chatham House у Лондоні назвав зустріч 9 грудня в Парижі у «нормандському форматі» головною подією року для України в зовнішній політиці, куди команда президента вирушає за повної підтримки партнерів. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Лондона.

«Зустріч 9 грудня – це головна подія року для України у зовнішній політиці… Ми їдемо до Парижа, відчуваючи повну підтримку наших партнерів, а також наших партерів з боку Великобританії, Сполучених Штатів, ЄС, Канади. Тому, сидячи за столом переговорів, ми будемо відчувати, що мільйони в багатьох країнах очікують на завершення війни в Україні і довгоочікуваного миру. Останні декілька тижнів ми проводимо постійні консультації з нашими партнерами, тому можу запевнити, що у нас є узгоджена позиція і повна підтримка», – сказав Єрмак.

За його словами, також у Парижі йтиметься про припинення вогню і обмін полоненими.

«Безумовно також у Парижі серед перших будуть порушуватися два питання – негайне припинення вогню і початок обміну полоненими. Ми не зупинимося, доки кожен українець не повернеться додому», – сказав помічник президента.

Він зазначив також про існування так званого «плану Б».

«Якщо ми не побачимо готовності з боку Росії йти до мирного процесу, з чітко визначеним терміном, ну, будемо тоді будувати стіну, не в фігуральному плані, і жити далі. У нас є друзі, будемо брати їхній досвід, маю на увазі в першу чергу Ізраїль, на жаль, жити у форматі замороженого конфлітку. Але ми їдемо з вірою, бажанням домовитися», – додав Єрмак.

Зустріч в «нормандському форматі» запланований на 9 грудня у столиці Франції. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року. Раніше Зеленський заявляв, що лідери країн «нормандської четвірки» обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.