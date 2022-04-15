Через сутички у Єрусалимі на Храмовій горі постраждали понад 150 людей

У Єрусалимі на Храмовій горі внаслідок сутичок постраждали 150 людей. Щонайменше 300 палестинців затримані, троє ізраїльських поліцейських поранені.



Масові сутички виникли у п'ятницю вранці, 15 квітня, під час ранкової молитви на Храмовій горі з нагоди другої п'ятниці священного для мусульман місяця Рамадан.

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, сотні молодих людей з прапорами Палестинської автономії та радикального палестинського угруповання «Хамас» пройшли маршем Старим містом Єрусалима. Потім вони почали кидати каміння та фаєри в юдеїв, що перебували біля Стіни плачу.



Поліція Ізраїлю намагалася витіснити учасників сутичок із Храмової гори, але вони забарикадувалися у мечеті Аль-Акса. Там було каміння та арматура. Поліцейські застосували гумові кулі, шумові бомби та сльозогінний газ. У результаті порядок на Храмовій горі було відновлено.



Радикальне палестинське угруповання «Хамас» та інші радикальні угруповання засудили дії поліцейських. У зв'язку з єврейським святом Песах спецслужби Ізраїлю приведені в підвищену готовність.



Аль-Акса є третім найсвятішим в ісламі і також шанується євреями як місце розташування двох стародавніх храмів.