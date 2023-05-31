ЄС прагне укласти важливі угоди щодо корисних копалин з більшою кількістю африканських країн

Європейський Союз веде переговори з Демократичною Республікою Конго – країни, яка має корисні копалини для акумуляторів – і прагне до переговорів з іншими африканськими країнами, щоб збільшити запаси важливої сировини. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на офіційного представника ЄС.

У рамках зусиль щодо зменшення залежності від Китаю, який домінує в постачанні корисних копалин, необхідних для переходу до економіки з меншим вмістом вуглецю, закон ЄС про критичну сировину, який ще не набув чинності, встановив цілі щодо розробки альтернативних джерел.

Наразі ЄС підписав партнерські угоди з такими країнами як Канада, Казахстан, Намібія та Україна, заявив, що угоди з Аргентиною та Чилі неминучі.



Елізабетта Сарторел, відповідальна за політику ЄС щодо критичної сировини, повідомила, що делегація блоку відвідає Демократичну Республіку Конго для обговорень у червні



«Ми очікуємо, що найближчим часом ми розпочнемо переговори з іншими країнами в регіоні Великих озер, зокрема Руандою, Угандою, Замбією та, можливо, також Танзанією», – додала вона.



Партнерство ЄС у сфері критичних матеріалів пропонує інвестиції, співпрацю в дослідженнях та інноваціях, розвиток інфраструктури та розвиток навичок.



Сарторел каже, що після підписання угоди щодо важливих матеріалів складається дорожня карта конкретних дій, які мають спільно виконуватися ЄС і країною-партнером.

ЄС стикається з складним протистоянням, щоб наздогнати Китай. У плані щодо критичної сировини зазначено, що 63% світового кобальту, який використовується в акумуляторах для електромобілів, видобувається в Демократичній Республіці Конго, а 60% переробляється в Китаї.