Поліція розслідує напад на активіста Євгена Найду як «замах на вбивство»

Поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину в центрі Кам’янського, внаслідок якої постраждало троє людей. Про це Радіо Свобода повідомили в суботу ввечері в Кам’янському відділі поліції.

Кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – «замах на вбивство».

У мережі з’явилося відео нібито з місця події, але самого інциденту на ньому не зафіксовано. Є лише звуки пострілів і крики про допомогу.

У суботу, 20 квітня, в місті Кам’янське на Дніпропетровщині невідомі з автомобіля стріляли в громадського активіста Євгена Найду, що підтвердили Радіо Свобода джерела, не уповноважені офіційно коментувати справу. Разом із ним постраждало двоє випадкових перехожих. Усі троє постраждалих внаслідок стрілянини зараз в лікарні, зазначили в міській поліції. Відомо, що стан двох із них задовільний.